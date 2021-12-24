Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Речь идет о серии серебряных монет "Казацкие клейноды": наборы из четырех монет будут доступны уже 30 декабря. Номинал монет - 40 гривен, масса составит 124,4 грамма.

Всего будет выпущено 1900 единиц монет.

«Набор из четырех памятных монет посвящен памяти о героическом веке нашей истории, которая для украинского народа является неисчерпаемым источником национального достоинства, свободолюбия и государственных устремлений, атрибутам власти – казацким клейнодам», - говорится в сообщении.

Клейноды Войска Запорожского – флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар и т.д. При этом именно гетманские печати – неотъемлемые атрибуты власти гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского несут смысловой акцент набора монет и представляют казацкие сутки от ее зарождения до сумерек и олицетворяют мощные исторические пласты.

Наборы монет доступны в деревянных футлярах, так и в кейсах с флоковым покровом в сувенирной упаковке.

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