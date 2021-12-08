Национальный банк Украины вводит в оборот новую памятную монету номиналом "5 гривен" в честь "Года тигра" по восточному календарю.

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

С 9 декабря Национальный банк Украины вводит новую памятную монету номиналом 5 гривен. На ней будет изображен тигр и символы каждой поры года. Это решили сделать в честь "Года тигра" по восточному календарю.

Так, на обратной стороне монеты будут изображены двенадцать символов восточного календаря в виде обычных часов, а стрелка будет указывать на тигра. Всего тираж монет - 50 тысяч, 20 тысяч из которых будут в сувенирной упаковке.

Напомним, что с 1 декабря Нацбанк решил ввести новые памятные монеты в честь 30-летия Вооруженных сил Украины.

Пользователи социальных сетей прокомментировали появление новых монет: "Может на китайскую валюту перейдем?", "А какое отношение имеет китайский календарь к Украине?", "А монеты с Хеллоуином или Днем независимости Америки будут?".

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