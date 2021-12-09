Национальный банк Украины начал работать над новым дизайном монет номиналом в 1 и 2 гривны, ведь часть граждан массово жалуется на то, что их трудно отличить друг от друга.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале НБУ.

В НБУ регулярно поступают жалобы от украинских граждан касательно того, что монеты номиналом 1 и 2 гривны трудно отличить друг от друга. Из-за этого они не очень удобны в использовании.

Потому НБУ работает над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, чтобы их можно было различить.

Популярные статьи сейчас

Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"

Ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"

Победительница "Холостяка" Анна Богдан вышла на связь после своего "исчезновения" в Мексике: "Мы ушли в..."

Разбился военный вертолет с главой штаба обороны, много жертв и пострадавших: кадры с места крушения

"Ну давайте уже свадьбу": Мартыновская потрясла своими откровениями об отношениях с Ярославским
Показать еще

При этом когда именно новый дизайн будет представлен, а монеты – пущены в оборорт, в регуляторе не уточнили.

субсидия, субсидия в Украине, банк, выплаты

Также заместитель главы Нацбанка обратил внимание на то, что в ближайшее время НБУ не планирует вводить банкноты или монеты нового номинала с целью оптимизации банкнотно-монетного ряда.

Напомним, что Нацбанк вводит в оборот новые 5 гривен, как выглядят.

Как Politeka писала, Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом десять гривен.

Также Politeka сообщала, что Нацбанк выпустил новые деньги к Новому году.