Стоимость участия в пробном ЗНО-2022 определена, она отличается по регионам в связи с рядом особенностей. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт Центра оценки качества образования.
Так, цена будет формироваться по областям в связи с факторами организации, например, стоимостью печати, доставки материалов, прогнозируемым количеством тестирований и так далее. В результате стоимость составит от 213 до 309 грн.
Отметим, регистрация на пробное ЗНО продлиться с 5 по 22 января наступающего года. Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия на соответствующем сайте регионального центра оценивания качества образования.
Пробный тест по украинскому языку и литературе запланирован на 19 марта, по остальным предметам – 26 марта.
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Каждый, кто зарегистрировался сможет сдать пробное ЗНО по одному учебному предмету.
Примечательно, что уже утвержден календарный план подготовки и проведения ЗНО-2022. Регистрация пройдет с 1 февраля по 9 марта.
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