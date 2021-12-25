Раскрыта стоимость пробного внешнего независимого оценивания - цена будет отличаться по регионам, в зависимости от разных факторов.

Стоимость участия в пробном ЗНО-2022 определена, она отличается по регионам в связи с рядом особенностей. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт Центра оценки качества образования.

Так, цена будет формироваться по областям в связи с факторами организации, например, стоимостью печати, доставки материалов, прогнозируемым количеством тестирований и так далее. В результате стоимость составит от 213 до 309 грн.

Отметим, регистрация на пробное ЗНО продлиться с 5 по 22 января наступающего года. Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия на соответствующем сайте регионального центра оценивания качества образования.

Пробный тест по украинскому языку и литературе запланирован на 19 марта, по остальным предметам – 26 марта.

Каждый, кто зарегистрировался сможет сдать пробное ЗНО по одному учебному предмету.

Примечательно, что уже утвержден календарный план подготовки и проведения ЗНО-2022. Регистрация пройдет с 1 февраля по 9 марта.

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