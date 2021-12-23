Из-за новых правил сдачи ЗНО тестирование по математике стало обязательным для абитуриентов, поступающих на определенные специальности.

Новые правила сдачи ЗНО были утверждены в октябре этого года, напомнили в эфире пресс-центра телеканала Відкритий.

Теперь украинским выпускникам придется чаще сдавать математику. Помимо абитуриентов, которые поступают на факультеты точных наук или отдельные специальности в педагогических вузах, с 2022 года ее будут сдавать все желающие поступить на такие специальности, как: «Журналистика», «Социальная работа» и «Социальное обеспечение».

Для поступления на специальности «Международные отношения» математика также стала обязательным вторым предметом, а иностранный язык – третьим.

При этом для поступающих на специальности, связанные с медициной, сохранится возможность выбора второго обязательного предмета на ЗНО: это может быть либо математика, либо биология. Третьим обязательным предметом они смогут выбрать химию или физику.

Кроме того, абитуриентам напомнили, что в 2022 году они все еще смогут поступить в вузы с сертификатами ЗНО за 2019-2021 годы.

Отметим, что в следующем году украинцы будут сдавать ЗНО с 23 мая по 17 июня. Пока не предполагается, что для сдачи тестов будет обязательным прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста. При этом тестирование будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Напомним, стали известны критерии оценивания тестов ЗНО.

Как сообщала Politeka, украинские абитуриенты будут проходить тестирование по новым правилам, детали.

Также Politeka писала, что правила поступления в украинские вузы изменились.