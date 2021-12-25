Стали известны новые тарифы на распределение газа, которые начнут действовать с первого января этого года - где стоимость самая высокая, а где - низкая.

Утверждены новые тарифы по распределению газа для населения, которые будут действовать с первого января. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на решение НКРЭКУ 22 декабря.

Самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов: "Гадячгаз", "Лубныгаз", "Закарпатгаз", "Николаевгаз", "Харьковгаз", "Тысменицагаз" - 2,39 грн/куб (с НДС), а для "Черновцыгаз" - 2,57 грн/куб.

Минимальные цены установлены для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.

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Отметим, Размер абонплаты зависит всего от потребления газа и тарифа. В частности, поставщик весь объем потребления газа делит на 12 месяцев, а полученную цифру умножает на тариф облгаза.

Повышение абонплаты объясняется тем, что траты предприятий выросли, в том числе на ремонт и на зарплаты сотрудникам. Примечательно, что за несколько лет стоимость доставки для украинцев взлетела почти вдвое.

Облгазы обеспечивают подачу газа, а покупать его потребитель может у любого поставщика.

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