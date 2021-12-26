Как передает Politeka.net, с 17 декабря в Украине вступил в силу приказ Минобороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет.

Согласно разъяснению Командования Сухопутных войск ВСУ, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, действительно должны состоять на учете, однако в случае объявления в Украине военного положения, когда военнообязанные должны будут присоединиться к защите страны — это их не коснется.

Однако даже после этого у многих украинок остались вопросы относительно приказа Минобороны.

"А что делать одиноким матерям, которые не состоят в браке и в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце? В случае наступления «военного положения» их тоже призовут в армию? А малолетних детей куда?", "Я не понимаю зачем я, будучи матерью и опекуном ребенка с инвалидностью(аутизм), должна идти получать этот билет?!" – пишут в Сети.

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