Молодые украинские родители смогут получить помощь от государства в виде «пакета малыша» по упрощенной процедуре – об этом рассказали в правительстве.

Как пишет Politeka.net, разъяснением поделился на своей странице в Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сообщил, что на этой неделе правительство упростило механизм получения государственной помощи в связи с рождением ребенка.

Так, теперь родителям, которые хотят отказаться от «пакета малыша» и получить вместо него денежную компенсацию, не придется подавать соответствующие справки бумажной форме в здравоохранительное учреждение.

Вместо этого они смогут запросить денежную компенсацию прямо из дома с помощью приложения «Дія», заполнив соответствующую электронную форму.

Отметим, что денежная компенсация доступна только для родителей новорожденных, которые еще не получили «пакет малыша». Размер выплаты составляет на данный момент 6300 гривен. При этом есть определенное ограничение: родители смогут потратить эти деньги только на приобретение детских товаров в офлайн или онлайн-магазинах, список которых предоставило Минсоцполитики.

Напомним, тысяча за вакцинацию, начались выплаты, но есть «но».

Как сообщала Politeka, украинские пенсионеры получат надбавки: по сколько раздадут и кому.

Также Politeka писала, что пенсии украинцев в 2022 году вырастут 12 раз: кому и на сколько увеличат выплаты.