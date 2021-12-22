Уже в следующем году украинцев ждет дальнейшее повышение пенсий, которое будет проходить сразу в 12 этапов, напомнили в Министерстве социальной политики.

О том, когда и на сколько будут повышаться выплаты, рассказала изданию The Page министр социальной политики Марина Лазебная.

Всего на 2022 год запланировано 12 этапов повышения пенсий. Выплаты будут пересчитываться для разных категорий граждан, поэтому повышений будет так много.

По состоянию на начало года размер средней пенсии в Украине составит 4 тысячи гривен. Уже в январе увеличат выплаты ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью. Для первой группы размер пенсии превысит 14 тысяч гривен, для второй – 9,5 тысячи гривен, для третьей – 7 тысяч гривен.

Также вырастут пенсии для граждан старше 65 лет, что обусловлено ростом минимальной зарплаты.

Также в 2022 году начнут начислять пенсии женщинам, рожденным в 1962 году, по достижении ими нового пенсионного возраста. По словам Лазебной, в правительстве обратили внимание на то, что пенсии для этой категории граждан могли оказаться меньше начисленных в прошлом году, поэтому они будут повышены на 9%.

С 1 марта в Украине также ожидается индексация пенсий, а в октябре планируется установить новый минимальный размер пенсии. Так, пенсионеры старше 70 лет с не менее 35 годами стажа для мужчин и 30 – для женщин будут получать не менее 3 тысяч гривен.

Напомним, кто может рассчитывать на солидную прибавку к пенсии в 2022 году.

Как сообщала Politeka, две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.

Также Politeka писала, что пенсии украинцев поднимут с 1 января: кто будет получать 6000 гривен.