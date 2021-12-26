С 24 декабря к проекту "єПідтримка" присоеднились государственные банки ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк - средства уже начали поступать на специальные карты украинцев.

Более 3,6 млн человек уже открыли специальные счета в этих банках. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее начислять средства начали Альфа Банк, Монобанк и А-банк. С 19 декабря на получение тысячи гривен за вакцинацию подали заявки 5 миллионов украинцев, шесть миллионов человек уже открыли специальную карту.

В Кабмине напомнили о важном ограничении, связанном с выплатой "ковидной тысячи". Так, подать заявку в приложении "Дія" на получение этих средств можно до 29 декабря включительно, а потратить полученные деньги — в течение 4 месяцев. Снять деньги наличными или перевести на другую карту - невозможно.

Важно! Оформление специальной карты в любом банке-партнере "єПідтримки" бесплатно. Сделать это можно как онлайн, так и офлайн в отделении.

Убедитесь, что у вас есть «зеленый» COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Бумажный сертификат от семейного врача не подходит для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.

Ранее мы рассказывали, куда чаще всего тратят свою тысячу за вакцинацию украинцы: на первом месте покупки книг, на втором - походы в кинотеатры и на третьем - железнодорожные билеты.

Также Минцифра разрабатывает для лиц старше 60 лет возможность потратить эти средства на лекарства.

Ранее Politeka писала, что тысяча за вакцинацию: как получить деньги в "ПриватБанке" и "Ощадбанке", появилась инструкция

Напомним, "Дия" запускает новые функции, что изменится: "Мы отменяем..."

А еще Politeka сообщала о масштабном сбое в работе "Дія", названа причина и что делать: "Все документы пропали"