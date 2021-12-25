Об этом пишут юристы профильного издания "НаПенсии". В Украине после декабрьского повышения прожиточного минимума выросли не только минимальные и максимальные пенсии, но и некоторые надбавки пенсионерам.
Так, почетные доноры имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. С декабря 2021 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2393 грн. Следовательно, надбавка донорам – 239,3 грн.
Также прибавки к пенсиям теперь получают те украинцы, которые достигли 75-летия. Они могут рассчитывать на прибавку до 400 грн. Ранее доплату в размере 500 грн также установили тем, кто достиг 80 лет.
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Будут перечислены доплаты за сверхнормативный стаж исключительно для лиц, которые не работают. Поскольку предусмотрено, что изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц и тех, кто работает, состоится только после увольнения с работы.
Он ниже, чем для трудоспособных и составляет с 1 декабря 1934 грн.
Напомним, пенсии украинцев в 2022 году вырастут 12 раз: кому и на сколько увеличат выплаты.
Как сообщала Politeka, более 20 тысяч пенсии: кто может рассчитывать на солидную прибавку в 2022 году.
Также Politeka писала о накопительной пенсии: в Кабмине объявили, сколько нужно будет откладывать с зарплаты.