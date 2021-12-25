После десяти этапов повышений пенсий, индексация выплат пенсионерам продолжится и в 2022-м - она коснется несколько групп пожилых граждан.

Об этом пишут юристы профильного издания "НаПенсии". В Украине после декабрьского повышения прожиточного минимума выросли не только минимальные и максимальные пенсии, но и некоторые надбавки пенсионерам.

Так, почетные доноры имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. С декабря 2021 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2393 грн. Следовательно, надбавка донорам – 239,3 грн.

Также прибавки к пенсиям теперь получают те украинцы, которые достигли 75-летия. Они могут рассчитывать на прибавку до 400 грн. Ранее доплату в размере 500 грн также установили тем, кто достиг 80 лет.

Будут перечислены доплаты за сверхнормативный стаж исключительно для лиц, которые не работают. Поскольку предусмотрено, что изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц и тех, кто работает, состоится только после увольнения с работы.

Он ниже, чем для трудоспособных и составляет с 1 декабря 1934 грн.

Напомним, пенсии украинцев в 2022 году вырастут 12 раз: кому и на сколько увеличат выплаты.

Как сообщала Politeka, более 20 тысяч пенсии: кто может рассчитывать на солидную прибавку в 2022 году.

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