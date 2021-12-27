Клиент ПриватБанка решил воспользоваться официальным сайтом, чтобы заказать себе новую карту, так как истек срок старой - однако, не все так просто.

Новая жалоба на работу ПриватБанка опубликована на сайте Минфина в разделе с отзывами, передает Politeka.net. По информации клиента, еще в ноябре он заказал себе новую карту для выплат с доставкой курьером. Услуга обошлась украинцу в 99 гривен. Прошло больше месяца, но ни карты, ни возврата денег так и не произошло.

"Обещали доставить в течение 2 недель. В итоге спустя 5 недель — ни слуху, ни духу. Ни карты, ни денег не вернули. Естественно, студенты в колл-центре ничего не знают. Мычат и сами удивляются, куда карта могла деться. Мало того, на запрос об официальной заявке на расследование, # 38098 (этот номер сгенерировала система после успешной подачи заявки), которую я подал с официального сайта — меня вообще добили. Оказывается, такой заявки в системе не существует. Т. е. по факту заявки «теряются» или по какой-то причине не сохраняются в системе", - возмутился клиент ПриватБанка.



Согласно трекингу, карта "застряла" между пунктами: отправлена (23.11.2021) и "ожидается" (30.11.2021).



"На данный момент карты нет и никто из колл-центра не знает, где она застряла и почему. Вот такой банк. С виду бардак и беспрделал внутри", - подытожил клиент.

Сотрудники ПриватБанка откликнулись под жалобой, пообещав разобраться в ситуации.

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