Украинских студентов в 2022 году ждет значительное повышение стипендий, предусмотренное утвержденным правительством государственным бюджетом.

Повышение выплат состоится уже 1 января, напоминается в постановлении Кабмина, размещенном на сайте Верховной Рады. На это из бюджета на 2022 год было выделено дополнительное финансирование: сумма выросла с 3,9 до 5,14 миллиарда гривен.

Для студентов обычных вузов стипендии вырастут в 1,5 раза – до 2000 гривен. Повышенная стипендия для этой категории учащихся составит 2550 гривен.

Студенты техникумов, колледжей и лицеев будут получать обычную стипендию в размере 1510 гривен, и повышенную – в размере 1930 гривен.

Для студентов профтехучилищ выплаты выросли в 2,5 раза – до 1250 гривен.

Кроме того, вырастет размер академической стипендии от президента Украины. Так, для студентов обычных вузов она составит 4400 гривен, для учащихся учреждений профессионального высшего образования – 3320 гривен, а для студентов профтехучилищ – 2750 гривен.

Также вырастут социальные стипендии для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Теперь студенты вузов из этих категорий будут получать 1125 гривен, а студенты профтехучилищ – 1425 гривен.

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