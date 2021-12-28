В Минобразования разъяснили будущим участникам ЗНО-2022, как именно будут насчитываться баллы в каждом из 11 типов заданий.
В частности, получить 1 балл можно за следующие задания:
- с выбором одного правильного ответа (такие задачи состоят из основы (условия задачи) и трех, четырех или пяти вариантов ответа);
- на определение правильности/неправильности утверждения;
- на установление соответствия (последние два задания используются в основном в языковых тестах).
2 балла получат те, кто справится со следующими испытаниями:
- задание открытой формы с кратким ответом (попадаются в основном в тестах по физике, математике, химии и географии);
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задание открытой формы с кратким письменным ответом (используются в работе по украинскому языку и литературе);Популярные статьи сейчас
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Получить максимально 3 балла можно, выполнив такие задания:
- с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов;
- с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов;
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на установку правильной последовательности (используются для проверки знаний по истории Украины).
4 и больше баллов можно добиться за следующие задания:
- на установление соответствия - «логические пары» (такое испытание встречается в тестах по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, физике, биологии и географии);
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задание открытой формы с развернутым ответом (содержатся в тестах по математике, украинскому языку, украинскому языку и литературе, иностранным языкам). За его выполнение участник может набрать от 0 до 20 баллов.
Добавим, согласно решению Верховной Рады предусмотрено 30 премий для школьников по 100 тыс. грн каждому, которые лучше всех сдадут ЗНО-2022.
В частности, премия присуждается тем, кто по четырем и более предметам, получит общую сумму баллов не менее 790, в том числе 200 баллов - по меньшей мере за один из предметов.
Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся
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