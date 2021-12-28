Во время ЗНО-2022 в тестах по разным предметам будут применены 11 типов тестовых заданий, у каждого из которых свои критерии оценивания.

В Минобразования разъяснили будущим участникам ЗНО-2022, как именно будут насчитываться баллы в каждом из 11 типов заданий.

В частности, получить 1 балл можно за следующие задания:

с выбором одного правильного ответа (такие задачи состоят из основы (условия задачи) и трех, четырех или пяти вариантов ответа);

на определение правильности/неправильности утверждения;

на установление соответствия (последние два задания используются в основном в языковых тестах).

2 балла получат те, кто справится со следующими испытаниями:

Получить максимально 3 балла можно, выполнив такие задания:

с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов;

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов;

на установку правильной последовательности (используются для проверки знаний по истории Украины).

4 и больше баллов можно добиться за следующие задания:

на установление соответствия - «логические пары» (такое испытание встречается в тестах по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, физике, биологии и географии);

задание открытой формы с развернутым ответом (содержатся в тестах по математике, украинскому языку, украинскому языку и литературе, иностранным языкам). За его выполнение участник может набрать от 0 до 20 баллов.

Добавим, согласно решению Верховной Рады предусмотрено 30 премий для школьников по 100 тыс. грн каждому, которые лучше всех сдадут ЗНО-2022.

В частности, премия присуждается тем, кто по четырем и более предметам, получит общую сумму баллов не менее 790, в том числе 200 баллов - по меньшей мере за один из предметов.

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