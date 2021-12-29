28 декабря умер житель села Высокополье Богодуховского района Харьковской области Андрей Атаманенко, ему было всего 44 года.
Как сообщили в Харьковской областной государственной администрации, прощание с военным пройдет в 13:00 29 декабря в селе Высокополье.
"Старший солдат Андрей Анатольевич Атаманенко проходил военную службу по контракту в зоне ООС, защищал суверенитет и независимость нашего государства", — говорится в сообщении.
Причина смерти не сообщается.
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Ранее сообщалось, что с 17 декабря в Украине вступил в силу приказ Минобороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет.
Согласно разъяснению Командования Сухопутных войск ВСУ, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, действительно должны состоять на учете, однако в случае объявления в Украине военного положения, когда военнообязанные должны будут присоединиться к защите страны — это их не коснется.
Напомним, украинок готовятся ставить на воинский учет, что это значит и какие документы нужны: пошаговая инструкция.
Как сообщала Politeka, повышение штрафов и возврат долгов без суда: вскрылись планы Минфина, которые коснутся тысяч украинцев.
Также Politeka писала, что украинок отныне будут ставить на воинский учет, указ вступил в силу: полный список профессий.