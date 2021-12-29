Кабинет министров установил размер повышений должностных окладов и доплат работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года. Об этом говорится в решении правительства от 28 декабря 2021 года № 1391, передает Politeka.net.
Так, на 10% должностной оклад вырастет у следующий категорий педагогических работников:
- чья деятельность непосредственно связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;
- работающим в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;
- работающим в высших профессионально-технических училищах;
- работающим в учреждениях образования интернатного типа.
На большее повышение могут рассчитывать педагогические работники, в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, в специальных учреждениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах) и в специализированных домах ребенка, детских домах. Их оклады повышаются на 20%, 25% и на 30% соответственно.
Стоит отметить, что об учителя учреждений общего среднего образования, которых в Украине большинство, речь не идет.
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Доплаты за классное руководство согласно новому решению правительства составят:
- учителям в 1-4 и подготовительных классах в учреждениях общего среднего образования - 20% от оклада,
- учителям в 5-11 (12) классах в учреждениях общего среднего образования - 25%,
- преподавателям в учреждениях профессиональной ( профессионально-технической) - 20%.
Постановлением также определен размер доплаты за проверку учебных работ.
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