Уже с 1 января украинцев ждет первый в 2022 году этап повышения пенсий, в процессе которого возрастут выплаты для определенной категории граждан.

Как уточнили в главном управлении Пенсионного фонда Одесской области, первыми повышение пенсий почувствуют на себе ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Дело в том, что в силу вступит закон, который позволит украинцам выбирать любые 12 месяцев подряд работы на радиоактивно загрязненных территориях для определения ПФУ размера пенсии.

Так, если пенсионер проработал на территориях радиоактивного загрязнения, размер пенсии будет рассчитываться с учетом таких факторов:

менее 12 месяцев работы – зарплата будет определяться путем разделения общей суммы зарплаты за календарные месяцы работы на количество указанных месяцев;

не менее 30 календарных дней в двух месяцах – зарплата будет учитываться за любые фактически отработанные 30 дней работы;

не менее месяца – зарплата определяется за соответствующий календарный месяц с добавлением к зарплате на основной работе.

При этом в случае наличия инвалидности при расчете пенсии будет браться пятикратный размер минимальной зарплаты.

Напомним, стало известно, какие суммы выделил ПФУ на выплату пенсий в конце года.

Как сообщала Politeka, украинским пенсионерам напомнили о разных этапах повышения пенсий.

Также Politeka писала, что стало известно, для кого вырастут пенсии в 2022 году.