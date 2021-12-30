Об сообщает пресс-служба Офиса президента. Согласно документу, в 2022 году весенний призыв будет с апреля по июнь, осенний — с октября по декабрь.

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки, предусмотрено провести в те же временные диапазоны.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия должны начать на месяц раньше этих дат.

Не будут подлежать призыву граждане призывного возраста, которые обучаются. Речь идет о студентах дневной формы обучения заведений общего среднего образования III степени и профессионального образования, профессионального высшего образования, высшего образования, получающие научную степень в заведениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

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