Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в четверг, 30 декабря, назвал сроки, когда, предположительно штамм "Омикрон" нанесет удар по Украине.
Данилов заявил, что единственным способом недопущения массового распространения мутации COVID-19 является вакцинация, поэтому нельзя ни в коем случае снижать темпы последней. По словам секретаря СНБО, вспышка штамма "Омикрон" может произойти уже в феврале.
"У нас много вопросов по вакцинации. Нам нужно этот вопрос максимально расширять, потому что мы, к большому сожалению, его не сможем избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" в Украине в достаточно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться" , – заявил Данилов.
Тем временем, в Украине зафиксировано уже шесть случаев заболевания "Омикроном" (первый, напомним, выявили 18 декабря у украинца, вернувшегося из ОАЭ). По данным главного санитарного врача Игоря Кузина, с тех пор было обнаружено еще пять случаев.
В целом, штамм "Омикрон" выявли у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова. Трое из заболевших вернулись из-за границы (Германия, Польша, ОАЭ).
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