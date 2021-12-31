Пандемия коронавируса не даст украинцам расслабиться на Новый год - новая мутация "Омикрон" уже проникла в страну, власти и медики опасаются вспышки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в четверг, 30 декабря, назвал сроки, когда, предположительно штамм "Омикрон" нанесет удар по Украине.

Данилов заявил, что единственным способом недопущения массового распространения мутации COVID-19 является вакцинация, поэтому нельзя ни в коем случае снижать темпы последней. По словам секретаря СНБО, вспышка штамма "Омикрон" может произойти уже в феврале.

"У нас много вопросов по вакцинации. Нам нужно этот вопрос максимально расширять, потому что мы, к большому сожалению, его не сможем избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" в Украине в достаточно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться" , – заявил Данилов.

Тем временем, в Украине зафиксировано уже шесть случаев заболевания "Омикроном" (первый, напомним, выявили 18 декабря у украинца, вернувшегося из ОАЭ). По данным главного санитарного врача Игоря Кузина, с тех пор было обнаружено еще пять случаев.

В целом, штамм "Омикрон" выявли у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова. Трое из заболевших вернулись из-за границы (Германия, Польша, ОАЭ).

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