Как сообщает Politeka.net, об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет -1… -5 градусов, а в Крыму 0…1 градус. Эти показатели близки к норме.
Что касается осадков, то, согласно прогнозу, за месяц выпадет 28-62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм, что в пределах нормы.
Многолетние наблюдения показывают, что средняя месячная температура воздуха в январе составляет 0…-6 градусов, в Крыму от -1… 4градусов.
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Абсолютный минимум температуры воздуха -23…-39,9 градусов, местами в Черниговской и Луганской областях- 40…-41,9 градусов, на побережье Крыма местами -13…-22 градусов.
Абсолютный максимум температуры воздуха в январе – 8…18 градусов, в Крыму до 21 градусов.
Среднее месячное количество осадков в январе составляет 26-55 мм, в Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.
Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух ранее заявляла, что в среднем, температура в первых двух месяцах 2022 года будет превышать на несколько градусов норму.
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