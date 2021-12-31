О том, какой будет погода в Украине 31 декабря, рассказали в Укргидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в Украину придет потепление, которое первыми почувствую на себе жители западных областей, где температура начнет расти уже ночью. В ближайшие два дня оттепель распространится и на другие области.
Кроме того, атмосферные фронты северного циклона SEBASTIAN принесут в Украину осадки. Из-за того, что в большинстве областей потеплеет до плюсовых значений, там пройдут дожди и мокрый снег. При этом в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где днем сохранятся «минусы», пройдет чистый снег.
На западе днем ожидается от +1 до +6 градусов. На остальной территории страны ночью температура будет колебаться от -2 до -7, а днем – от -2 до +3. На востоке будет холоднее всего – от -6 до -11 ночью и от -5 до 0 днем.
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Синоптики также предупредили об опасных погодных условиях: на дорогах будет наблюдаться гололедица. А на востоке и западе ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
Напомним, череда ЧП произошла в Одессе из-за непогоды.
Как сообщала Politeka, головные боли и скачки давления ударят по здоровью украинцев в январе.
Также Politeka писала, что Украину зальет дождями 31 декабря, но некоторым повезет больше.