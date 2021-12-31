В Украине предлагают запретить "использование образа" Деда Мороза.

Автор петиции отмечает, что нужно запретить использование образа Деда Мороза, ведь он навязан украинцам советской идеологией, чтобы вытеснить Святого Николая.

"Советская власть навязала украинцам образ "Деда Мороза", чтобы отвлечь внимание от праздника рождения Иисуса Христа и Святого Николая. Святой Николай - наш праздничный персонаж, Дед Мороз - выдумка советской власти", - отмечает автор петиции.

"Уже не знают к чему придраться лишь бы расколоть народ ....", " А не хочет он отказаться от своей зарплаты и получить и получать минималку, и чтобы перед Новым годом не было ни копейки, и чтобы газу нагорело на шесть тысяч, и субсыдию не дать и я бы посмотрела чтобы он говорил тогда, А то с жиру бесятся, не знают что придумать, Газ, продукты - цены астрономически, А они то улицы менять, то Рождество, теперь женщины в армию, а теперь дед мороз не такой", - возмущены некоторые украинцы в сети предложением автора петиции.

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