"Уже не знают к чему придраться лишь бы расколоть народ ....", " А не хочет он отказаться от своей зарплаты и получить и получать минималку, и чтобы перед Новым годом не было ни копейки, и чтобы газу нагорело на шесть тысяч, и субсыдию не дать и я бы посмотрела чтобы он говорил тогда, А то с жиру бесятся, не знают что придумать, Газ, продукты - цены астрономически, А они то улицы менять, то Рождество, теперь женщины в армию, а теперь дед мороз не такой", - возмущены некоторые украинцы в сети предложением автора петиции.
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