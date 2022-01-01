Как передает Politeka.net, об этом один из клиентов банка написал на форуме Минфина. По словам украинца, он пытался пополнить карту в одном из терминалов ПриватБанка. Деньги терминал принял, но средства на карту не зачислил.
Мужчина обратился в службу поддержки банка, где признали ошибку и сбой, пообещав вернуть средства в течение 14 дней. Клиента возмутил срок решения проблемы, поскольку ему необходимо было погасить задолженность перед поставщиком.
Стоит отметить, что десятки жалоб на форуме описывают проблемы с терминалами. В ПриватБанке признают проблему, отмечая, что необходимо сразу же звонить на горячую линию, чтобы проблему зафиксировали, а деньги вернули. Деньги могут вернуть сразу, если сбой зафиксировали. Если же необходимо проводить инкассацию, возврат средств произойдет намного позже.
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