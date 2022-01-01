В ПриватБанке произошел очередной сбой, из-за которого клиент не смог пополнить свою карту, хотя и отправил в терминал наличные деньги.

Как передает Politeka.net, об этом один из клиентов банка написал на форуме Минфина. По словам украинца, он пытался пополнить карту в одном из терминалов ПриватБанка. Деньги терминал принял, но средства на карту не зачислил.

Мужчина обратился в службу поддержки банка, где признали ошибку и сбой, пообещав вернуть средства в течение 14 дней. Клиента возмутил срок решения проблемы, поскольку ему необходимо было погасить задолженность перед поставщиком.

Стоит отметить, что десятки жалоб на форуме описывают проблемы с терминалами. В ПриватБанке признают проблему, отмечая, что необходимо сразу же звонить на горячую линию, чтобы проблему зафиксировали, а деньги вернули. Деньги могут вернуть сразу, если сбой зафиксировали. Если же необходимо проводить инкассацию, возврат средств произойдет намного позже.

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