Українець розповів про те, як втратив гроші через запевнення співробітників ПриватБанку, що він зможе перевести їх без втрат на нову карту після закриття старої.

Про обурливий досвід спілкування зі співробітником банку українець на ім'я Юрій розповів у відгуку на сайті Мінфін. За словами чоловіка, він вирішив закрити свій старий рахунок, відкривши нову карту в ПриватБанку. Оператор сказав йому, що в такому випадку він зможе перевести гроші зі старого рахунку на новий без комісії, проте на ділі цього не вийшло.

«У процесі закриття карти виявилася комісія 102,37 грн, про яку мене ніхто не попередив!!! Я б міг гроші зняти в будь-якому банкоматі ПриватБанку без комісії перед закриттям картки!!! Але оператор і співробітник Приватбанку мене запевнив, що комісії не буде», - обурився українець.

Зараз він вимагає від ПриватБанку повернення грошей.

«Якщо ПриватБанк не поверне мені мої гроші 102,37 ГРН, я зніму відеосюжет про роботу ПриветБанка, про те, як ПриватБанк У мене вкрав 102,37 грн! І викладу відеоролик в Ютуб, щоб люди знали — що ПриватБанк-краде гроші!» ,- додав Юрій.

У свою чергу, співробітники банку пообіцяли перевірити всю інформацію по даному інциденту.

«Наші колеги детально перевірять інформація щодо Вашого звернення на підтримку та консультації, наданої фахівцем. За результатами з вами зв'яжуться», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тисяча за вакцинацію, з'ясувалося, на що українці не шкодують гроші.

Як повідомляла Politeka, українці зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію не виходячи з дому: ПриватБанк дав інструкцію.

Також Politeka писала, що кредитний ліміт у Приватбанку змінили без згоди клієнта, деталі скандалу.