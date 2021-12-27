Клієнт ПриватБанку вирішив скористатися офіційним сайтом, щоб замовити собі нову карту, так як закінчився термін старої - однак, не все так просто.

Нова скарга на роботу ПриватБанку опублікована на сайті Мінфіну в розділі з відгуками, передає Politeka.net. За інформацією клієнта, ще в листопаді він замовив собі нову карту для виплат з доставкою кур'єром. Послуга обійшлася українцю в 99 гривень. Минуло більше місяця, але ні карти, ні повернення грошей так і не відбулося.

"Обіцяли доставити протягом 2 тижнів. У підсумку через 5 тижнів - ні слуху, ні духу. Ні карти, ні грошей не повернули. Природно, студенти в колл-центрі нічого не знають. Бекають і самі дивуються, куди карта могла подітися. Мало того, на запит про офіційну заявку на розслідування, #38098 (цей номер згенерувала система після успішної подачі заявки), яку я подав з офіційного сайту — мене взагалі добили. Виявляється, такої заявки в системі не існує. Тобто за фактом заявки "губляться" або з якоїсь причини не зберігаються в системі", - обурився клієнт ПриватБанку.



Згідно трекінгу, карта "застрягла" між пунктами: відправлена (23.11.2021) і "очікується" (30.11.2021).



"На даний момент карти немає і ніхто з колл-центру не знає, де вона застрягла і чому. Ось такий банк. На вигляд бардак та свавілля всередині", - підсумував клієнт.

Співробітники ПриватБанку відгукнулися під скаргою, пообіцявши розібратися в ситуації.

Нагадаємо, ПриватБанк видає українцям долари, які потім не можна використовувати: "категорично відмовилися..."

Як повідомляла Politeka, українець втратив гроші при закритті карти, ПриватБанк не попередив про нюанс: "Оператор запевнив, що..."

Також Politeka писала, що українці зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію не виходячи з дому: ПриватБанк дав інструкцію