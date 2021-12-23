ПриватБанк звинуватили у видачі клієнтам купюр, які надалі неможливо використовувати: на це поскаржилися відразу кілька українців.

Своїми негативними відгуками клієнти банку поділилися на сайті "Мінфін". Так, один з них розповів, як забрав частину доларів зі свого депозиту в ПриватБанку готівкою, проте пізніше вирішив покласти їх назад на депозит.

"Але в касі їх у мене не взяли, тому що вони світяться в ульрафіолеті. Як цікаво, це ж ті ж гроші, які мені видали в касі того ж банку", - розповів українець.

У банку йому запропонували лише взяти купюри на експертизи, яка триває місяць і за підсумками якої буде прийнято рішення про платоспроможність доларів.

"Підсумок: я намагався купувати валюту у відділеннях банків, думав, що там точно все буде ок, але як опинятися навіть у «великому» приваті можна на касі у касира отримати кота в мішку", - обурився чоловік.

У свою чергу, представники Приватбанку порадили йому рахувати гроші і перевіряти зазначені на них реквізити не відходячи від каси.

Ще один клієнт банку розповів про те, що з каси йому видали доларовий депозит міченими купюрами, які пізніше відмовилися приймати обмінники.

"На наступний день 22.04.2021 з цим питанням повернулися у вказане відділення, де категорично відмовилися прийняти назад валюту, хоча там вона була видана днем раніше. Склалася проблема, куди подіти 500 доларів. Гроші так і не прийняли в жодному банку", - написала Українка.

У банку їй дали ту ж пораду: перевіряти купюри не відходячи від каси.

Нагадаємо, клієнт Приватбанку поскаржився на втрату грошей при закритті картки.

Як повідомляла Politeka, українці розповіли, як ПриватБанк змінює кредитний ліміт на картах.

Також Politeka писала, що ПриватБанк блокує картки без попередження.