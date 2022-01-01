В Министерстве экономики дали разъяснения, сколько выходных и праздничных нерабочих дней будет в 2022 году.

Как сообщает Politeka.net, в Минэкономики сообщили, сколько украинцы будут отдыхать в 2022 году. Оказалось, что из 365 дней в году рабочими будут 249 дней. Остальные 116 дней граждане будут отдыхать, из них 105 обычных выходных и 11 праздничных и религиозных выходных.

Так, согласно статье 73 КЗоТ в 2022 году украинцы будут отдыхать 11 дополнительных выходных, кроме тех, что положены пятидневной рабочей неделей. А это: 1 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – День труда; 24 апреля – Пасха; 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне; 12 июня – Троица; 28 июня – День Конституции Украины; 24 августа – День Независимости Украины; 14 октября – День защитников и защитниц Украины; 25 декабря – Рождество Христово.

Как известно, в Украине согласно с третьей частью 67 КЗоТ, если праздник выпадает на выходной день, то его переносят на следующий день после праздничного или нерабочего.

Напомним, Украинцам предложили отказаться от Деда Мороза: "Наш праздничный персонаж – это...".

Как сообщала Politeka, Как будет работать "скорая" помощь в праздники: в Нацслужбе здоровья сделали срочное обращение к украинцам.

Также Politeka писала, что Выходные и праздники: сколько украинцы будут отдыхать в январе и какой рабочий день сократят.