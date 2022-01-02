Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сделал важное уточнение по вакцинации в Украине.

Как передает Politeka.net, об этом Игорь Кузин заявил "Суспильному".

Отмечается, что дополнительную дозу вакцины могут получить люди, имеющие проблемы с иммунитетом или те, у которого есть риск, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета.

В частности это касается людей с ВИЧ-инфекцией; онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию; лиц с рядом других иммунодефицитных состояний.

Для таких людей третья доза необходима, чтобы был полноценно сформирован иммунитет.

Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации.

Чтобы получить дополнительную дозу вакцины нужно обратиться к своему профильному личному врачу: онкологу, инфекционисту, получить направление в любой форме.

В этом случае рекомендуются мНРК-вакцины, или Pfizer или Moderna.

Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса.

Получение бустерной дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Также в ближайшее время также вступит в силу решение Национальной технической группы экспертов о том, чтобы разрешить бустерную дозу вакцины для людей старше 60 лет.

Возможно вскоре бустерную дозу вакцины разрешат делать всем желающим.

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