Как передает Politeka.net, об этом Игорь Кузин заявил "Суспильному".
Отмечается, что дополнительную дозу вакцины могут получить люди, имеющие проблемы с иммунитетом или те, у которого есть риск, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета.
В частности это касается людей с ВИЧ-инфекцией; онкологическими заболеваниями; после трансплантации органов; тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию; лиц с рядом других иммунодефицитных состояний.
Для таких людей третья доза необходима, чтобы был полноценно сформирован иммунитет.
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Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации.
Чтобы получить дополнительную дозу вакцины нужно обратиться к своему профильному личному врачу: онкологу, инфекционисту, получить направление в любой форме.
В этом случае рекомендуются мНРК-вакцины, или Pfizer или Moderna.
Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса.
Получение бустерной дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.
Также в ближайшее время также вступит в силу решение Национальной технической группы экспертов о том, чтобы разрешить бустерную дозу вакцины для людей старше 60 лет.
Возможно вскоре бустерную дозу вакцины разрешат делать всем желающим.
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