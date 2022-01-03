Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Зарегистрироваться на пробное ЗНО можно с 5 по 22 января 2022 года на сайте соответствующего регионального Центра оценивания качества образования.
После регистрации у каждого участника появится персональная страничка, где до 10 марта будет информация о месте и времени проведения пробного ЗНО. Там же со временем можно будет ознакомиться с результатами пробного тестирования.
Чтобы пройти одно пробное ЗНО нужно заплатить 300 гривен.
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График проведения пробного ЗНО:
- 9 марта - пробное ЗНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
- 26 марта - пробное ЗНО по истории Украины, по математике, по математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
Чтобы получить результаты пробного ЗНО каждому участнику необходимо занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки:
19 – 21 марта с украинского языка, украинского языка и литературы;
26 – 28 марта с истории Украины, математики, математики (задания уровня стандарта), биологии, географии, физики, химии, иностранного языка (английского, испанского, французского, немецкого).
Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут готовы 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.
Напомним, раскрыты детали ЗНО-2022.
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