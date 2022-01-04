Уже завтра, 5 января, в Украине стартует регистрация для желающих пройти пробное ВНО, которая продлится до 22 января, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Для того чтобы пройти пробное тестирование украинцы должны зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования и оплатить услугу.
Само пробное тестирование пройдет 19 и 26 марта.
Его рекомендуют проходить тем, кто хочет поработать с тестами, составленными с учетом требований программ ВНО, попрактиковаться заполнять бланки ответов, научиться распределять свое время и настроиться на прохождение настоящего теста.
В то же время, внимание украинцев обратили на организации, которые называют свое онлайн-тестирование пробным ВНО и публикуют в сети «тетради пробного внешнего независимого оценивания» с логотипом Украинского центра оценивания качества образования. В самом Центре подчеркнули, что это делается с нарушением авторских прав.
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Подобные тесты могут быть полезными для тренировки и проверки своих знаний, однако в то же время они представляют определенную опасность: прописанные в них задачи могут оказаться не похожими на задания реального ВНО.
В связи с этим украинцам стоит критически относиться к информации, которую они встречают на просторах интернета.
Напомним, появился график регистрации на пробное ВНО, даты проведения и цена.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как будут выставлять баллы за ВНО.
Также Politeka писала, сколько стоит участие в пробном тестировании.