Соответствующий отзыв на работу ПриватБанка опубликован на сайте Минфина, передает Politeka.net.
По словам клиента, банк "за 470 гривен кредитных средств в течение месяца насчитал 337 гривен процентов".
"Убегаю из учреждения, которое нагло обманывает клиентов", - подытожил украинец.
В ПриватБанке откликнулись на жалобу, предоставив информацию о правильности начисления процентов. Также клиентам разъяснили, как происходит начисление и дали советы, как избежать неприятностей.
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Отмечается, что расчет процентов осуществляется ежедневно на сумму трат, осуществленных за счет кредита.
При выходе карты из льготного периода начисление осуществляется не на остаток суммы, которую клиент не успел внести, а на сумму задолженности за последний льготный период (из расчета отдельно по каждому дню).
"Чтобы избежать начисления процентов и оставаться в льготном периоде, достаточно своевременно вносить на карту сумму, которую можно просмотреть в Приват24 после нажатия на кнопку «Рассчитать». Льготный период начинает действовать с даты начала пользования кредитом до 25 числа следующего месяца", - говорится в объяснении.
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