В ПриватБанке дали разъяснения по поводу начисления процентов по кредиту - в ответ на жалобу клиента, с которого потребовали оплату почти 50% от общего тела кредита.

Соответствующий отзыв на работу ПриватБанка опубликован на сайте Минфина, передает Politeka.net.

По словам клиента, банк "за 470 гривен кредитных средств в течение месяца насчитал 337 гривен процентов".

"Убегаю из учреждения, которое нагло обманывает клиентов", - подытожил украинец.

В ПриватБанке откликнулись на жалобу, предоставив информацию о правильности начисления процентов. Также клиентам разъяснили, как происходит начисление и дали советы, как избежать неприятностей.

Отмечается, что расчет процентов осуществляется ежедневно на сумму трат, осуществленных за счет кредита.

При выходе карты из льготного периода начисление осуществляется не на остаток суммы, которую клиент не успел внести, а на сумму задолженности за последний льготный период (из расчета отдельно по каждому дню).

"Чтобы избежать начисления процентов и оставаться в льготном периоде, достаточно своевременно вносить на карту сумму, которую можно просмотреть в Приват24 после нажатия на кнопку «Рассчитать». Льготный период начинает действовать с даты начала пользования кредитом до 25 числа следующего месяца", - говорится в объяснении.

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