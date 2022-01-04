Украинцы смогут продолжать ездить в страны Евросоюза, не оплачивая обязательный сбор, однако уже в следующем году ситуация может измениться.

Евросоюз не запустит в 2022 году так называемую Европейскую систему информации о путешествиях и авторизации (ETIAS), которая предусматривает оплату разрешения на поездки по безвизовому режиму, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на документы профильного агентства ЕС EU-LISA.

Отмечается, что ранее Евросоюз решил ввести обязательный сбор в размере 7 евро для граждан других стран, въезжающих на его территорию по безвизовому режиму. Предполагалось, что сбор будет взиматься раз в три года.

Таким образом, украинцы, которые собирались въехать в одну из стран Евросоюза, должны были бы проходить процедуру регистрации на специальном сайте и одноразово оплачивать сбор в размере 7 евро. Эта регистрация будет действительной в течение следующих 3 лет и позволит многократно посещать разные страны в пределах Евросоюза.

Пока введение соответствующего сбора отложено до конца 2022 года, а значит украинцы смогут продолжать посещать европейские страны без его уплаты как минимум до 2023 года.

Напомним, в Польше ввели новые карантинные ограничения: что изменилось для украинцев.

Как сообщала Politeka, "Омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что украинцам отрыли безвиз еще с одной страной.