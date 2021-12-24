Об этом говорится на сайте НБУ, передает Politeka.net.
Накануне Нового года, 30 декабря, система электронных платежей (СЭП) работает до 24 часов, другие системы НБУ работают в обычном режиме.
Измнения начнутся с 31 декабря: банковский день в системе электронных платежей продлится до 13 часов.
1-3 января банки самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период производятся датой банковского дня 4 января 2022 года.
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4-6 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
С 7 по 9 января все банковские переводы через СЭП будут осуществляться с датой банковского дня 10 января.
Отмечается, что в период с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января банки обязаны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, снабдив их достаточным количеством налички разных номиналов.
Также в НБУ напоминают, в период с 31 декабря по 4 января будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам, установленный регулятором 30 декабря.
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