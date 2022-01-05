В приложении «Дія» появится еще одна новая услуга, благодаря которой украинцы будут узнавать о том, что их кредитную историю проверяет банк.

Как пишет Politeka.net, об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сегодня запускаем в "Дие" важную функцию push-уведомления о кредитах или проверку кредитной истории», - сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что банк обязательно проверяет кредитную историю клиента в процессе оформления кредита. Теперь украинцы смогут сразу же узнавать о такой проверке благодаря автоматическим уведомлениям в «Дія».

Эта функция заработает у пользователей автоматически: обновлять приложение для этого не нужно.

Также функция будет уведомлять украинцев об открытии любого кредита на их имя. Если сам пользователь этого не делал, он сможет прямо из приложения переходить по ссылке в украинское бюро кредитных историй и оставлять там жалобу.

Федоров также отметил, что цифровые документы безопаснее бумажных. Так, в большинстве случаев мошенники используют для оформления кредитов именно бумажные паспорта, которые можно отксерить.

В свою очередь, «Дія» не сотрудничает с организациями, которые выдают микрокридиты, а для оформления кредита в банке через е-паспорт требуется цифровая подпись клиента. Таким образом, украинцы смогут обезопасить себя.

Напомним, стало известно, какие функции используют украинцы в «Дие».

Как сообщала Politeka, приложение "Дія", украинцам сообщили о важных изменениях.

Также Politeka писала, что приложение "Дия", украинцам сообщили о новой полезной функции.