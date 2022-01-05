Как пишет Politeka.net, об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Сегодня запускаем в "Дие" важную функцию push-уведомления о кредитах или проверку кредитной истории», - сообщил глава ведомства.
Он уточнил, что банк обязательно проверяет кредитную историю клиента в процессе оформления кредита. Теперь украинцы смогут сразу же узнавать о такой проверке благодаря автоматическим уведомлениям в «Дія».
Эта функция заработает у пользователей автоматически: обновлять приложение для этого не нужно.
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Также функция будет уведомлять украинцев об открытии любого кредита на их имя. Если сам пользователь этого не делал, он сможет прямо из приложения переходить по ссылке в украинское бюро кредитных историй и оставлять там жалобу.
Федоров также отметил, что цифровые документы безопаснее бумажных. Так, в большинстве случаев мошенники используют для оформления кредитов именно бумажные паспорта, которые можно отксерить.
В свою очередь, «Дія» не сотрудничает с организациями, которые выдают микрокридиты, а для оформления кредита в банке через е-паспорт требуется цифровая подпись клиента. Таким образом, украинцы смогут обезопасить себя.
Напомним, стало известно, какие функции используют украинцы в «Дие».
Как сообщала Politeka, приложение "Дія", украинцам сообщили о важных изменениях.
Также Politeka писала, что приложение "Дия", украинцам сообщили о новой полезной функции.