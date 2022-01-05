В Украине будут доступны новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом информирует Politeka.net со ссылкой на сообщение Минздрава в Фейсбук.
Так, новый вид сертификатов будет доступен для привитых бустерной дозой в конце января. Люди с третьей вакциной пока могут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.
Для того, чтобы получить новый цифровой документ, нужно направить запрос на сайте или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января после прививки.
Порядок создания нового сертификата такой же, как и ранее полученных, однако есть существенное изменение - срок действия документа после третьей вакцины - 270 дней.
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Кроме COVID-сертификата украинцы с бустером, имеют возможность получить Международное свидетельство о вакцинации. Справку можно получить по месту вакцинации или у семейного врача. Документ будет действовать также - 270 дней.
Отметим, за сутки 4 января в Украине зафиксировали 4 571 новый подтвержденный случай коронавируса (из них детей – 210, медработников – 112).
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