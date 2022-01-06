Пенсию в Украине рассчитывают по трем показателям, а с этого года изменилось одно из важных правил - читайте далее, к чему нужно быть готовым.

Пенсия в Украине рассчитывается по трем разным показателям, примечательно, что с января 2022 года требования к получению выплат изменились. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для расчета выплат учитываются: средняя зарплата по Украине; личная зарплата пенсионера и стаж.

Кроме того, во внимание берется размер минимальной зарплаты по стране, но в общем на формулу расчета сумм это никак не влияет.

Для вычисления размера пенсий берется средняя зарплата за три прошлых года × соотношение личной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%.

Важное условие - стаж. С января требования изменятся. Теперь, чтобы выйти на отдых в 60 лет, нужно не менее 29 лет стажа (а в прошлом году - 28 лет). Постепенно требования вырастут до 35 лет - именно столько официально отработанных лет нужно иметь после 2027 года, иначе им придется работать до 63 или 65 лет.

Отметим, что сейчас по закону украинцы за 65 лет, выполнившие требования к стажу, могут получать пенсии не менее 40% от минималки.

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