По данным Пенсионного фонда Украины, в последний день финансирования пенсий за декабрь украинцам перечислили 1,5 млрд гривен. Всего в декабре обеспечено – 44,6 млрд. гривен, это больше чем в ноябре (43,9 млрд.), октябре (43,8 млрд.), сентябре (43,4 млрд.) и августе (44,3 млрд).
Отмечается, что выплата пенсий в декабре производилась в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Добавим, финансированое пенсионных выплат в декабре больше по сравнению с предыдущими месяцами, потому что с 1 декабря в Украине произошел перерасчет выплат. Связано это было с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.
Таким образом, сейчас средняя пенсия для украинцев составляет 3 900 грн.
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На 2022-й год запланировано восемь этапов повышения пенсий (включая мартовскую индексацию для всех) - в теории, средние выплаты должны увеличиться до 4 500 гривен, то есть вырасти на 50% по сравнению с 2020 годом.
Ранее мы писали, около 80% одиноких пенсионеров в Украине живут на официальном рубеже бедности. Сегодня в стране около 11 миллионов пенсионеров и 65% из них получают пенсию ниже 3000 гривен. И только 2,7% получают пенсию свыше 10 000 гривен в месяц.
Напомним, пенсии украинцев в 2022 году вырастут 12 раз: кому и на сколько увеличат выплаты
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