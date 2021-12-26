Выплаты пенсий за текущий месяц завершились 24 декабря - в ПФУ раскрыли общую сумму, которая оказалась выше, чем в предыдущие четыре месяца.

По данным Пенсионного фонда Украины, в последний день финансирования пенсий за декабрь украинцам перечислили 1,5 млрд гривен. Всего в декабре обеспечено – 44,6 млрд. гривен, это больше чем в ноябре (43,9 млрд.), октябре (43,8 млрд.), сентябре (43,4 млрд.) и августе (44,3 млрд).

Отмечается, что выплата пенсий в декабре производилась в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Добавим, финансированое пенсионных выплат в декабре больше по сравнению с предыдущими месяцами, потому что с 1 декабря в Украине произошел перерасчет выплат. Связано это было с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Таким образом, сейчас средняя пенсия для украинцев составляет 3 900 грн.

На 2022-й год запланировано восемь этапов повышения пенсий (включая мартовскую индексацию для всех) - в теории, средние выплаты должны увеличиться до 4 500 гривен, то есть вырасти на 50% по сравнению с 2020 годом.

Ранее мы писали, около 80% одиноких пенсионеров в Украине живут на официальном рубеже бедности. Сегодня в стране около 11 миллионов пенсионеров и 65% из них получают пенсию ниже 3000 гривен. И только 2,7% получают пенсию свыше 10 000 гривен в месяц.

Напомним, пенсии украинцев в 2022 году вырастут 12 раз: кому и на сколько увеличат выплаты

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