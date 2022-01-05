С первого января в Украине повысили пенсии некоторым категориям населения, перерасчет произведен автоматически, а выплаты уже начались - озвучена средняя сумма повышений.

С первого января 2022 года в Украине повысили пенсии некоторым категориям граждан. Об этом информирует Politeka.net со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Телеграм.

Так, с четвертого января уже начались выплаты повышенных пенсий в связи с потерей кормильца: каждому нетрудоспособному родителю (матери/отцу) и супруге (супругу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, и принимавших непосредственное участие в АТО. Минимальный размер пенсионной выплаты составил 7800 гривен.

Перерасчет сделан автоматически для 3 361 человек, а пенсия в среднем увеличилась на 1 895 гривен.

Также перерасчеты пенсий проведены людям с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии, а также людям потерявших кормильца на ЧАЭС; лицам, принимавших участие в ликвидации других ядерных испытаний и аварий и их последствий, в военных учениях с применением ядерного оружия и другие.

Таким людям будут исчислять пенсию по инвалидности исходя из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты, как это было ранее предусмотрено для военных, в среднем повышение составило 2 903 гривен. С 1 марта этой категории также проиндексируют выплаты.

Кроме того, с 1 января выплаты увеличат и женщинам, которые родились 1 января 1962 года по 31 декабря 1962 года, при обращении впервые по назначению пенсии по возрасту каждый месяц произведут увеличение в размере 9% указанной пенсии.

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