Об этом сообщает официальное издание Государственной фискальной службы Украины "Вісник".
На 2022-й год запланировано восемь этапов повышения пенсий в Украине. В частности, с января увеличатся выплаты тем, кто получил инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС.
В марте произойдет индексация выплат для всех категорий пенсионеров.
В апреле выплаты пересчитают работающим пенсионерам.
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В июле, октябре и декабре размер пенсий будет увеличен в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
С октября стартует введение доплат для пенсионеров старше 70 лет. Украинцы, подходящие по возрасту и имеющие полный страховой стаж, будут получать 3000 грн. Минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 гг., таким образом, вырастет на 83% — с 1638 грн до 3000 гривен.
Отмечается, что к концу 2022 года средняя пенсия будет составлять 4533 гривен и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум. По сравнению с началом 2020 года она вырастет почти на 50%.
Ранее мы рассказывали, что в Украине уже начали постепенно внедрять накопительную пенсионную систему - для работников предприятий крупной приватизации. В 2022-м году такая практика продолжится. Сумма взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты.
Напомним, пенсии украинцев в 2022 году вырастут 12 раз: кому и на сколько увеличат выплаты
Как сообщала Politeka, более 20 тысяч пенсии: кто может рассчитывать на солидную прибавку в 2022 году
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