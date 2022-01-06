Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" № 1967-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации органов. Этот закон упрощает процедуру предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство.

Согласно закону, устанавливается полная оплата государством операций по трансплантации органов. Стоит отметить, что тарифы полностью возместят расходы больниц на проведение таких операций.

Согласно закону, каждый совершеннолетний украинец теперь имеет право подать электронное согласие или несогласие на донорство. Такие соглашения не нуждаются в нотариальном заверении подписи.

Закон вступает в силу на следующий день после его подписание, однако кроме тех пунктов, которые вступят в силу с 1 декабря 2022-го года.

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Опрос украинских предприятий в декабре показал, что владельцы бизнеса ухудшили оценки относительного его экономического состояния.

Это связано во многом с резким скачком цен на энергоносители, дефицитом сырья, подорожанием производства, ухудшением эпидемической ситуации в мире и ростом напряжения в стране в связи с угрозой военного конфликта.

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