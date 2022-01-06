Так, пробное ЗНО существует для того, чтобы потренироваться и узнать свой балл, а также проверить условия, в которых придется писать тесты. О нюансах этого тестирования выпускникам и будущим абитуриентам рассказали в YouTube-программе ZNOUA.
Пробное ЗНО-2022, как и настоящее, - тоже создано и организовано Украинским центром оценивания качества образования, но региональными представительствами.
"Оно дает возможность ознакомиться с процедурой проведения ЗНО - то есть будут выдержаны все условия, списки, допуск к пункту тестирования, распределение между аудиториями, четкий тайминг, те же тетради и бланки, - как на настоящем ЗНО", - уточнили в программе.
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Регистрация на пробное ЗНО стартовала 5 января, а завершится 22 января. Первый экзамен, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, состоится 19 марта, по другим предметам - 26 марта.
Участник может выбрать тестрирование только по двум предметам.
К слову, услуга по сдаче пробного ЗНО платная. Цена отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 гривен.
Что важно знать о пробном ЗНО:
- когда вы приходите, поместите себя в условия настоящего тестирования, то есть засеките, сколько времени вам надо на заполнение бланков, чтобы выразить собственную мысль, написать сочинение или открытую часть по математике;
- проанализируйте, какие задания вам делать легче и быстрее, а на какие нужно больше времени;
- если вы планируете писать ЗНО по английскому языку, то на пробное обязательно регистрируйтесь для того, чтобы в тех условиях послушать аудирование, потому что для многих, к сожалению, это вызывает трудности.
Напомним, ЗНО-2022, стартует регистрация на пробное тестирование: сколько стоит, даты сессии и когда результаты
Как сообщала Politeka, выяснилось, сколько придется заплатить за пробное тестирование: "Цена отличается по регионам"
Также Politeka писала, как насчитывают баллы и кому из абитуриентов светит премия в 100 тыс. гривен