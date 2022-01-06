Задания для ЗНО-2022 отличаются от обычных контрольных в школе, поэтому разработана возможность попробовать свои силы на пробном тестировании перед настоящей сессией.

Так, пробное ЗНО существует для того, чтобы потренироваться и узнать свой балл, а также проверить условия, в которых придется писать тесты. О нюансах этого тестирования выпускникам и будущим абитуриентам рассказали в YouTube-программе ZNOUA.

Пробное ЗНО-2022, как и настоящее, - тоже создано и организовано Украинским центром оценивания качества образования, но региональными представительствами.

"Оно дает возможность ознакомиться с процедурой проведения ЗНО - то есть будут выдержаны все условия, списки, допуск к пункту тестирования, распределение между аудиториями, четкий тайминг, те же тетради и бланки, - как на настоящем ЗНО", - уточнили в программе.

Регистрация на пробное ЗНО стартовала 5 января, а завершится 22 января. Первый экзамен, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, состоится 19 марта, по другим предметам - 26 марта.

Участник может выбрать тестрирование только по двум предметам.

К слову, услуга по сдаче пробного ЗНО платная. Цена отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 гривен.

Что важно знать о пробном ЗНО:

когда вы приходите, поместите себя в условия настоящего тестирования, то есть засеките, сколько времени вам надо на заполнение бланков, чтобы выразить собственную мысль, написать сочинение или открытую часть по математике;

проанализируйте, какие задания вам делать легче и быстрее, а на какие нужно больше времени;

если вы планируете писать ЗНО по английскому языку, то на пробное обязательно регистрируйтесь для того, чтобы в тех условиях послушать аудирование, потому что для многих, к сожалению, это вызывает трудности.

Напомним, ЗНО-2022, стартует регистрация на пробное тестирование: сколько стоит, даты сессии и когда результаты

Как сообщала Politeka, выяснилось, сколько придется заплатить за пробное тестирование: "Цена отличается по регионам"

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