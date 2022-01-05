С сегодняшнего дня украинцы могут регистрироваться на прохождение пробного ВНО, которое пройдет ближе к концу марта, появились подробности.

Регистрация на пробное тестирование продлится с 5 по 22 января, рассказал в своем Телеграм-канале глава Минобрнауки Украины Сергей Шкарлет.

Поучаствовать в пробном ВНО сможет любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Подчеркивается, что пробное тестирование будет платным. Оно обойдется будущим абитуриентам примерно в 300 гривен - сумма будет варьироваться в разных регионах.

19 марта украинцы смогут попробовать себя в сдаче украинского языка и украинского языка и литературы.

26 марта состоится пробное тестирование по остальным предметам, среди них: история Украины, математика, математика (задание уровня стандарта), биология, география, физика, химия, иностранные языки.

При этом в день пробного тестирования можно сдать тест только по одному предмету.

Свои результаты тестов участники смогут узнать уже 25 марта и 1 апреля соответственно.

Напомним, украинцам рассказали, в чем проблема непроверенных тестов для ВНО.

Как сообщала Politeka, стал известен график регистрации на пробное ВНО, даты проведения и цена.

Также Politeka писала, что стало известно, как будут оценивать на ВНО.