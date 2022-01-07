Регистрация на пробное ЗНО-2022 началась 5 января и продлится до 22 января.

В Украинском центре оценки качества образования рассказали, чего нельзя делать участникам пробного ЗНО, пишет «Обозреватель».

Главные запреты для участников пробного ЗНО:

1. Приносить опасные предметы и вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья других людей.

2. Пользоваться гаджетами и любыми материалами.

Запрещено даже иметь при себе средства связи; устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации; отдельные элементы, которые могут являться составляющими таких технических средств или устройств; печатные или рукописные материалы; другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные регламентом работы пункта проведения пробного ЗНО.

Можно использовать только разрешенные изделия медицинского назначения, но об их наличии участник должен сообщить заранее.

3. Препятствовать другим участникам пробного ЗНО выполнять задания.

4. Портить имущество заведения, где происходит пробное ЗНО и имущество других людей.

Отмечается, что если из-за какого-либо нарушения участнику не дадут завершить тест, деньги ему все равно не вернут – такая процедура не предусмотрена.

Как известно, стоимость одного тестирования - примерно 300 гривен, сумма варьируется в разных регионах.

Напомним, зачем сдавать пробное ЗНО-2022, кто организовывает и как оно проходит

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