Мария Кленская умерла в возрасте 70 лет, сообщает ERR. Причина смерти не уточняется.
Мария Кленская родилась 29 января 1951 года в эстноском Тарту. В 1968-1970 годах работала реквизитором и гримером в Государственном молодежном театре Эстонской ССР (ныне - Таллинский городской театр). В 1974-м окончила актерский факультет Таллинской государственной консерватории. С того же года - актриса Эстонского драматического театра в Таллине.
В 1988-1989 годах - была актрисой Таллинского театра-студии Старого города.
Мария Кленская впервые появилась на экранах в 1975 году. Всего на ее счету более трех десятков фильмов и сериалов. Среди них "Школа господина Мауруса", Эстер в историко-революционной драме "Цену смерти спроси у мертвых", "Три рубина", легендарная экранизация романа Валё "Гибель 31-го отдела", "Игры для детей школьного возраста", "Баловни", "Визит старой дамы", "Дети солнца".
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Мария Кленская была замужем за эстонским актером Аарне ой, который умер в 2017 году.
Смерть Марии Кленской стала большим ударом для ее многичисленніх поклонников.
«Очень, очень жаль. Мария Кленская была очень важной частью эстонского театра на протяжении всей моей жизни в театре. Глубокие соболезнования родным и близким Марии Кленской. И действительно всем, кто любил и любит эстонский театр», «Печальные новости продолжаются», "Глубокие соболезнования", - пишут в Сети.
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