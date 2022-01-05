Джоан Коупленд (Joan Copeland) скончалась в США, сестра знаменитого писателя Артура Миллера десятки лет выступала на Бродвее и снималась в кино.

Об этом пишет Variety. По словам сына актрисы, его знаменитая мама умерла во сне в своей квартире на Манхэттене рано утром во вторник, 4 января 2022 года.

О том, что стало причиной смерти звезды Бродвея, не сообщается. Вероятно, актриса скончалась от естественных причин – ей было 99 лет, до своего 100-го юбилея женщина не дожила всего полгода.

Коупленд родилась 1 июня 1922 года в еврейской семье среднего класса. Ее отец Исидор Миллер был владельцем предприятия по производству женской одежды. Мама, Августа Миллер, работала учительницей, затем домохозяйкой. Джоан – младшая сестра Кермита и Артура Миллеров.

Свой творческий путь будущая знаменитость начала с театральных ролей и довольно быстро стала настоящей звездой Бродвея.

Коупленд была замужем за инженером Джорджем Купчиком. Актриса овдовела в 1989 году. Джоан также была невесткой культовой кинодивы Мэрилин Монро и очень дружила с ней.

Актриса также сыграла несколько десятков ролей в кино и на телевидении. В числе ее работ «Богиня», «Пьеса недели», «Шоу Пэтти Дьюк», «Все в семье», «Немного секса», «Полиция Нью-Йорка», «Скорая помощь», «Закон и порядок», «Объект моего восхищения», «Миротворец» (1997), «Последнее желание», «Частная жизнь Пиппы Ли».

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