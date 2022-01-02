Как сообщает Politeka.net, американская актриса Жанин Энн Руз умерла 31 декабря 2021 года на 85 году жизни в собственном доме в квартале Вэлли-Виллидж в городе Лос-Анджелес.
О ее смерти сообщило издание Deadline. Отмечается, что причиной смерти Жанин Энн Руз стала брюшная инфекция.
Напомним, что Жанин Энн Руз известная бывшая актриса-ребенок, которая карьеру начала в восемь лет на радиошоу, но популярной стала в 1946 году, когда сыграла в драме "Эта удивительная жизнь" Фрэнка Карпы.
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После карьеры в кино актриса поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где была членом Alpha Delta Pi. Позже она работала юнгианским психоаналитиком.
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