В субботу, 8 января, вступают в силу изменения в закон о рекламе, которые недавно утвердила Верховная Рада – они будут касаться описания вакансий на рынке труда.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на принятый законопроект, новые правила будут касаться объявлений о работе. Теперь в описании вакансии будет запрещено указывать пол работника.

Как известно, в Украине еще с 1996 года действует запрет на дискриминацию при размещении вакансий. Запрещено указывать пол, возраст, расу или политические убеждения работника. Исключением является специфическая работа, которая может выполнятся исключительно лицами определенного пола.

С 8 января вступают в силу одобренные изменения к этому законопроекту. Теперь работодателей, разместивших вакансии с нарушениями, будут штрафовать в размере 10 минимальных заработных плат. Это значит, что им грозят штрафы до 65 тыс. гривен.

Штрафовать работодателей будет Гоструда на основании проверки. Деньги будут идти в госбюджет.

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