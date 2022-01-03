З цього місяця в Україні зросли штрафи за низку правопорушень, серед яких виявилося і покарання для жінок, які не встануть на військовий облік.

Зокрема, 1 січня в силу вступив закон, який регламентує використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОП. У ньому зазначено, що всі підприємці, які входять до 2 – 4 групи платників єдиного податку зобов'язані використовувати касові апарати у своїй роботі.

При цьому дане правило поширюється на ФОПи незалежно від обсягів обороту грошей або сфери діяльності.

За недотримання цього правила передбачені штрафи. При першому порушенні ФОП повинен буде заплатити 100% від суми чека, а якщо порушення повторитися – вже 150%.

Від використання касових апаратів ФОП 2-4 груп звільняються тільки в разі проведення оплати шляхом банківських переказів.

Крім того, штрафи зростуть для українок, які не встануть на військовий облік відповідно до нового наказ Міноборони. Так, самі жінки повинні будуть заплатити від 850 до 1700 гривень. Для керівників організацій, де працюють порушниці, штраф буде більшим - від 5100 до 8500 гривень.

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