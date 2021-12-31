З 16 січня 2022 року набирають чинності нові норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Згідно з документом, вже з 16 січня 2022 року всі загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою незалежно від того, чи публікується одночасно версія якою-небудь іншою мовою, включаючи російську. Про це йдеться в повідомлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Винятки становлять лише друковані ЗМІ, у свідоцтві про реєстрацію яких записана місцева сфера поширення. Для них ця вимога набуде чинності до 16 липня 2024 року.

Зазначається, що тираж українською мовою має бути виготовлений, і обов'язкові примірники мають бути надіслані, навіть якщо крім обов'язкових примірників більше жоден примірник українською не вдасться поширити.

Такі ж правила стосуються і поширення друкованих видань за передплатою. Тобто, якщо видання поширюється російською, то допускається тільки за умови забезпечення з боку їх засновників (співзасновників) повинна бути забезпечена можливість підписки в Україні такого ж видання державною мовою.

У місці поширення друкованого видання російською мовою має поширюватися такий засіб масової інформації Державною, незалежно від того, чи відбувається поширення на платній основі або на безоплатній, включаючи безоплатну роздачу.

Також забороняється розміщувати в друкованих виданнях оголошення, рекламну інформацію і т.д. російською.

Крім того, у всіх місцях поширення друкованих засобів масової інформації друковані ЗМІ державною мовою мають становити щонайменше 50% назв розповсюджуваних у цьому місці друкованих засобів масової інформації.

За недотримання норм передбачено штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8−8,5 тис гривень).

Повторне порушення протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення карається штрафом від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5−11,9 тис.грн).

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений з охорони державної мови почне з 16 липня 2022 року.

Нагадаємо, 14 липня 2021 року Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційним цей мовний закон.

Нагадаємо, у Кабміні затвердили суми штрафів, що потрібно знати українцям

Як повідомляла Politeka, українцям повідомили про важливі зміни: "ніхто не матиме права..."

Також Politeka писала, як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік