Как известно, пробное ЗНО в этом году будет небесплатным – появилась информация о том, где пройти тестирование будет дешевле всего.

5 января в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее оценивание, пишет портал Освіта.ua. В 2022 году она будет небесплатной, однако украинцев сразу предупредили о том, что стоимость пробного тестирования будет колебаться в зависимости от региона проживания участника.

Как стало известно, дешевле всего прохождение пробного тестирования обойдется жителям Харьковской, Полтавской и Сумской областей, которые регистрируются в Харьковском региональном центре оценивания качества образования. За один пробный тест они заплатят 213 гривен.

Регистрация в Одесском центре обойдется в 270 гривен, в Ивано-Франковском 282 гривны, в Донецком и Днепропетровском 285 гривен, а в Херсонском, Винницком и Львовском – 300 гривен.

Больше всего придется заплатить жителям Черниговской, Черкасской, Киевской областей и города Киева. Для них прохождение одного пробного теста обойдется в 309 гривен.

Результаты пробного тестирования украинцы получат 19-21 и 26-28 марта. Участники смогут узнать их в своем личном кабинете на специальном сервисе. Украинцам напомнили о том, что эти результаты не могу использоваться для оценивания достижений учащихся школ.

Будущим абитуриентам рекомендуют попробовать свои возможности на пробном ЗНО для того, чтобы ознакомиться со структурой тестирования, условиями прохождения тестирования, а также понять, как правильно распределять свое время, чтобы показать лучший результат.

Напомним, участникам пробного ЗНО напомнили о важных запретах.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, для чего необходимо пробное тестирование.

Также Politeka писала, что украинцам напомнили, когда ждать результатов пробного ЗНО.